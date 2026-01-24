لليوم الثاني، روسيا تحاول السيطرة على حريق اندلع في مستودع نفط جراء مسيرة أوكرانية

18 حجم الخط

أكدت السلطات الروسية مواصلتها العمل على إطفاء حريق ضخم في مستودع نفط بمدينة بنزا الروسية جراء تحطم طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على أراضي المستودع.

وقال حاكم المنطقة أوليج ميلنيتشينكو، اليوم السبت، إن خصوصية التعامل مع هذا النوع من الحرائق تكمن في الانتظار حتى تحترق المنتجات النفطية بالكامل، بحسب وكالة "تاس".

وأضاف: "يشارك ما يصل إلى 150 منقذا و40 قطعة من المعدات الطارئة في مكافحة الحريق المستمر لليوم الثاني على التوالي، والمهمة الأهم الآن هي احتواء الحريق؛ وعلينا القتال ليس فقط مع النيران، بل أيضا مع البرد القارس".

وبحسب "تاس"، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مسيرة أوكرانية في الأجواء فوق منطقة بنزا في الساعات الأولى من 23 يناير، لكن حطام إحدى الطائرات سقط على أراضي مستودع النفط وأدى إلى اندلاع الحريق.

اتهامات أوكرانية مضادة

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت أكثر من 370 هجوما بطائرات مسيرة، وأطلقت 21 صارخا على الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال زيلينسكي في تصريحات إعلامية إن "الهجمات الأوكرانية استهدفت منشآت الطاقة، ما يستوجب ضرورة تنفيذ وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصول أوكرانيا على دفاعات جوية".

وتابع: هجمات روسيا تؤكد ضرورة تسريع إمدادات الدفاع الجوي من الحلفاء، وأن تعتمد أوكرانيا تعتمد على الشركاء للرد بقوة على هجمات روسيا.

تصريحات الرئيس الأوكراني جاءت بعد ساعات من مقتل مواطن أوكراني وإصابة 23 آخرون على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد جراء ضربات روسية مكثفة ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

مشاركات رفيعة المستوى في مباحثات أبو ظبي

وتأتي الضربات التي شنتها القوات الروسية بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب المتواصلة منذ فبراير 2022.

والجمعة، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش جرونباوم كانت "بنَّاءة وصريحة للغاية".

وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش جرونباوم.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر الماضي، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

تأكيد سيادة أوكرانيا

وتشمل الخطة تأكيد سيادة أوكرانيا، وإبرام اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، و"غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر، وحصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة، وأن يقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد، وأن توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.

كما تضم الخطة أيضا، موافقة الناتو على عدم تمركز قوات تابعة له في أوكرانيا، فضلا عن نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

