الخميس 22 يناير 2026
تداول 19 ألف طن و1000 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (19000) طن بضائع و(1000) شاحنة و(50) سيارة.

 شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(434) شاحنة و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(566) شاحنة و(22) سيارة.


يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express، Pan LiLi، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express، Pan LiLi وغادرت السفينتين Poseidon Express والحرية. 

شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(230) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا.


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا. 
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

