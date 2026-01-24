صحة شمال سيناء تعلن الانتهاء من قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء على العين

18 حجم الخط

​أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن الانتهاء تمامًا من قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد (جراحات المياه البيضاء) بالمحافظة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية تسير بخطى ثابتة نحو تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن السيناوي.

صحة شمال سيناء تعلن الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات الرمد

​وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية نجحت في إجراء 18 عملية جراحات مياه بيضاء وزرع عدسة في يوم واحد فقط بمستشفى العريش العام، وهو ما ساهم بشكل نهائي في الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات جراحات المياة البيضاء، مشيرًا إلى أن العمليات تمت بنجاح تام مع متابعة دقيقة لكافة الحالات.

​ووجه وكيل الوزارة الشكر لمجموعة القوافل المتكاملة "العطاء مصر"، وعلى رأسها الدكتورة شيرين عادل استشاري الأمراض المهنية وطب الأسرة والفريق القائم بإجراء العمليات ويضم تقديرًا لدورهم المشهود والدعم المستمر الذي قدموه لتذليل كافة العقبات لإنجاح هذه المبادرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن إنهاء قوائم الانتظار ليس مجرد رقم، بل هو تخفيف للمعاناة عن كاهل أهالينا في سيناء، وأن القطاع الصحي بشمال سيناء مستمر في العمل على تحسين الخدمات الطبية والعلاجية لتقديم أفضل رعاية ممكنة لأهالينا بشمال سيناء.

