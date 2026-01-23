إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس

18 حجم الخط

أعلنت هيئة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، إعادة فتح الميناء أمام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الموج.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

كان الميناء قد أُغلق مؤقتًا خلال الساعات الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج حفاظًا على سلامة السفن والعاملين، حيث توقفت عمليات الشحن والتفريغ لحين تحسن الحالة الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.





حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

