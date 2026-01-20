وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مركز شباب الشيخ زويد (صور)

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، مركز شباب مدينة الشيخ زويد، وملعب شباب أبو طويلة بالمدينة وذلك في إطار جهود الدولة لدعم البنية التحتية الرياضية والشبابية بمحافظة شمال سيناء.

افتتاح مركز شباب مدينة الشيخ زويد



وأكد وزير الشباب والرياضة أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم.

من جانبه، أوضح محافظ شمال سيناء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية مدن شمال سيناء، مشيرا إلى أن مركز الشباب الجديد يمثل إضافة مهمة لخدمة أبناء المدينة وتعزيز دور الشباب في عملية التنمية الشاملة.





وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مركز شباب الشيخ زويد

وكان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، في مدينة الشيخ زويد، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.



وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي يجريها لمختلف المحافظات خاصة الحدودية.

وخلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء يفتتح وزير الشباب والرياضة المبنى والملعب القانوني بمركز شباب الشيخ زويد، والمبنى والملعب الخماسي بمركز شباب ابو طويلة، ويحضر ملتقي التوظيف، وختام دوري مراكز الشباب، ويحضر اختبارات برنامج كابيتانو مصر، ويفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب السلام بالعريش.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة ختام مهرجان الهجن الدولي بالعريش وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى، بجانب افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الخربة، افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب قاطية.

