بمشاركة 20 عالمًا من الأزهر والأوقاف والإفتاء، انطلاق قافلة دعوية بمساجد شمال سيناء

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة إلى مساجد محافظة شمال سيناء (الشيخ زويد- الجورة- رفح).

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بمساجد شمال سيناء 

تأتى القافلة فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى، وضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة.

أوقاف شمال سيناء تستعد لرمضان باختبار 45 متقدما لإمامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس

 كما تهدف القافلة إلى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة شرائح المجتمع، وغرس قيمة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة بما يسهم في صناعة الحضارة.

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية بمساجد محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى خطبة الجمعة بمساجد (الشيخ زويد- الجورة- رفح)، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «قيمة الاحترام»، وتأتي الخطبة الثانية  بعنوان «التبرع بالدم»، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

الجريدة الرسمية