أوقاف شمال سيناء تستعد لرمضان باختبار 45 متقدما لإمامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى

​عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بمقر المديرية، الاختبارات التقييمية لـ (45) متقدمًا من الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى على مستوى جميع مراكز المحافظة.

أوقاف شمال سيناء تستعد لرمضان

​ترأس لجنة الاختبارات الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وبمشاركة فعالة من قيادات الدعوة والمتابعة بالمديرية، وذلك لضمان اختيار الكفاءات التي تتمتع بالصوت الندى، والتمكن من أحكام التلاوة، والإلمام بفقه الصلاة.

​أُجريت الاختبارات في جو من الانضباط والشفافية التامة، حيث سادت روح التنافس الشريف بين المتقدمين الذين حرصوا على إظهار قدراتهم في تلاوة القرآن الكريم وحسن الأداء، وقد وضعت اللجنة معايير دقيقة للاختيار تهدف إلى تقديم نموذج مشرف للإمام في صلاة التهجد، بما يضفي سكينة وخشوعًا على المصلين في بيوت الله.

​وأكد فضيلة الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية، على أن هذه الاختبارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بضرورة الإعداد الجيد للأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعمير المساجد الكبرى بالقرآن الكريم، واختيار أفضل العناصر القادرة على ربط قلوب المصلين بكلام الله عز وجل، خاصة في صلاة التهجد التي تمثل ذروة الروحانيات في الشهر الكريم".

​وأضاف مرزوق أن المديرية لا تدخر جهدًا في تهيئة كافة المساجد وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن اختيار الأئمة والمؤدين لصلاة التهجد يخضع لمعايير مهنية ودعوية صارمة لضمان خروج الشعائر بالشكل الذي يليق بمكانة المسجد وبالجمهور السيناوي المحب لدينه.

