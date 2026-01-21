محافظة دمياط تطلق برنامجا تدريبيا لتحليل المؤشرات السكانية

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المكثف حول مهارات قراءة وتحليل المؤشرات السكانية وأسس بناء المبادرات المجتمعية بمحافظة دمياط، حيث جاء البرنامج تزامنا مع زيارة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية لمحافظة دمياط لتعزيز جهود التنمية البشرية بالمحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

​مشاركة واسعة من الجهات الشريكة ومنسقي السكان

نظمت إدارة التنمية البشرية البرنامج على مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة ميدانية من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وشيرين عكاشة مدير وحدة السكان بدمياط وبحضور مكثف لمنسقي الوحدات السكانية بالمراكز والمدن والقرى بالإضافة إلى ممثلي مديريات الصحة والأوقاف والعمل والشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة محو الأمية لضمان خلق رؤية موحدة بين كافة الجهات التنفيذية.

فعاليات البرنامج التدريبي المكثف حول كيفية قراءة وتحليل المؤشرات السكانية وأسس إعداد المبادرات

​منهجية تحليل المشكلات وابتكار الحلول الواقعية

تناول البرنامج التدريبي محاور عملية حول كيفية فك رموز المؤشرات السكانية وتحويلها إلى بيانات مفهومة تساعد في تحديد الظواهر المجتمعية ودراستها بعمق وربطها بمسبباتها الواقعية كما تضمن التدريب ورش عمل تطبيقية لتعلم أسس تصميم المبادرات السكانية وكيفية حشد الدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم لضمان نجاح هذه المشروعات واستمراريتها بما يخدم الإطار المؤسسي للدولة.

​اعتماد خارطة طريق المبادرات السكانية لعام 2026

توج البرنامج التدريبي بوضع خطة عمل متكاملة لمحافظة دمياط لعام 2026 تشمل تنفيذ 13 مبادرة سكانية متنوعة تم الاتفاق على جدولها الزمني وتوزيعها على المحاور المختلفة وفقا لاحتياجات كل قرية ومدينة حيث شملت القائمة مبادرات الجذور وكفاية وتحدث معه ونحو شباب واع وتعالي نكمل دراستنا وثقافتنا في معرفتنا ورواد العمل السكاني وإحنا معاك لتوظيف الشباب وأملك في عملك وقرى بلا أمية وصحتك تهمنا وفكر قبل ما تكتر مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

