محافظ دمياط يتابع مشروع تطوير طريق عزبة البرج

18 حجم الخط

واصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط متابعة سير الأعمال في مشروع تغطية وتوسعة وتطوير طريق عزبة البرج، في إطار خطط المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الرئيسية.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع لضمان انتهاء الأعمال وفق الخطة المرسومة، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وربط المناطق الحيوية بالمحافظة بطريقة آمنة وسلسة.





التنسيق بين الجهات لتجاوز العقبات

وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين فرع هيئة الطرق والكباري وشركات المرافق العاملة على الطريق لتجاوز أي عقبات قد تواجه المشروع، وضمان استكمال أعمال البنية التحتية للمرافق المختلفة قبل استكمال التوسعة والتطوير.

الإسراع في استكمال الأعمال وتحسين الخدمة للمواطنين

وشدد الدكتور الشهابي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع مع مراعاة جودة العمل وكفاءة التنفيذ، مشيرًا إلى أن تطوير الطريق سيسهم في تقليل الحوادث وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، ويعكس اهتمام المحافظة بتوفير بنية تحتية حديثة وآمنة لجميع أبناء دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.