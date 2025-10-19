تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط، لجنة لتسكين الأسر الأولى بالرعاية بعزبة البرج

ترأس اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماع لجنة تسكين الحالات المستحقة لوحدات الايواء بمدينة عزبة البرج، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن توفير سكن بديل آمن ومناسب للأسر الأولى بالرعاية،

قرعة علنية لتوزيع الوحدات

وخلال الاجتماع، تم إجراء قرعة علنية لتسكين 6 حالات مستحقة ضمن الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في أجواء يسودها الالتزام والشفافية.

وأكد اللواء الدكتور طارق بحيري أن عملية التسكين تتم وفقا لضوابط ومعايير محددة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار وتوفير حياة كريمة للأسر المستحقة، تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط.

