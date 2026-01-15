"تعليم دمياط" يحصد 4 مراكز في مسابقات الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط تحقيق إنجاز تعليمي وتقني جديد، بعد فوز طلاب المحافظة بأربعة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الصيفية للحاسب الآلي لعام 2025، التي نظمتها الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بوزارة التربية والتعليم، في مشاركة شهدت تنافسا قويا بين طلاب مختلف المحافظات.

تفوق لافت في مجالات التكنولوجيا الحديثة

وجاء هذا التفوق ليعكس تميز طلاب دمياط في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الخضراء، والتغيرات المناخية، ضمن رؤية تعليمية تستهدف مواكبة متطلبات العصر وبناء قدرات رقمية متقدمة لدى الطلاب.

المركز الثاني جمهوريا في التكنولوجيا الخضراء

حقق الطالب محمود علي جلال محمود العفيفي، بمدرسة رأس البر الرسمية للغات التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال التكنولوجيا الخضراء، وحصل على جائزة مالية قدرها 4500 جنيه، ليؤكد ريادة طلاب دمياط في ملفات الاستدامة البيئية الرقمية.

المركز الخامس جمهوريا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وحصد الطالب محمد خالد محمد حامد عطا، من مدرسة كفر البطيخ للتعليم الأساسي بإدارة كفر البطيخ التعليمية، المركز الخامس جمهوريا في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وجائزة مالية بلغت 2000 جنيه، في إنجاز يعكس وعي طلاب المراحل المبكرة بالتكنولوجيا الحديثة.

المركز السابع جمهوريا في مبادرة مصر الرقمية

كما فاز فريق مدرسة اللغات الجديدة التابعة لإدارة دمياط التعليمية بالمركز السابع جمهوريا في مجال مصر الرقمية، وضم الفريق الطالبين أحمد ناصر مختار السيد وعمر مجدي السيد محمد حجاج، وحصل الفريق على جائزة مالية قدرها 3000 جنيه.

المركز الثامن جمهوريا في التغيرات المناخية

وواصلت مدرسة اللغات الجديدة تميزها، بعد حصول الطالبين حمزة رامي محمد الأكيابي ومحمد محمد رفعت محمد شعبان على المركز الثامن جمهوريا في مجال التغيرات المناخية، بجائزة مالية قدرها 2500 جنيه للفريق.

وكيل تعليم دمياط يشيد بالطلاب والداعمين

وتقدم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بخالص التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم، مؤكدا أن هذا التفوق هو نتاج عمل جماعي ورؤية تعليمية تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

رسالة شكر لفريق العمل التعليمي

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لزهيرة المغلاوي الموجه العام للمادة، ومحمد العوادلي وسعاد طنطاوي، لجهودهم في قيادة فرق الفرز والتدريب، إضافة إلى جميع الموجهين والمعلمين الذين قدموا الدعم الفني والتربوي للطلاب طوال مراحل المسابقة.

