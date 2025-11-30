18 حجم الخط

أطلق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط الأستاذ سمير عتريس، وفضيلة الشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف، حوارا مجتمعيا مع ممثلين عن أهالي قرية الخياطة لبحث إمكانية تنفيذ تعديلات انشائية بمسجد التقوى بما لا يتعارض مع أعمال التطوير الجارية بطريق دمياط – عزبة البرج.

إطلاق حوار مجتمعي لبحث تعديل مسجد التقوى بما يتوافق مع تطوير طريق عزبة البرج

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ

وجاء إطلاق الحوار تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي شدد على ضرورة إشراك الأهالي في مناقشة الحلول المتعلقة بالمواقع المتداخلة مع مشروعات التوسعة والازدواج التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

خلفية الأزمة

ويقع مسجد التقوى على تغطية ترعة عزبة البرج بالمخالفة، وهو ما يسبب تعارضا مع مسار أعمال التطوير الجديدة للطريق، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول هندسية بديلة تجنب إزالة المسجد وتضمن استمرار المشروع دون عوائق.

اتفاق على إجراءات فنية متخصصة

وناقش الطرفان كل الجوانب الفنية المتعلقة بإمكانية تعديل وضع المسجد، وتم الاتفاق على انتداب مكتب استشاري متخصص لإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير هندسي شامل يحدد إمكانية تنفيذ التعديل دون الإضرار بمسار التطوير.

موافقة الاوقاف على الحل المقترح

كما أكد مدير الاوقاف أنه تم مخاطبة الوزارة في هذا الشأن، والتي وافقت على إجراء التعديلات اللازمة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الطريق ويخدم المواطنين.



