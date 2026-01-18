طريقة عمل الأرز الميكسيكى فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الأرز الميكسيكى، الأرز المكسيكي من أشهر الأطباق الجانبية في المطبخ المكسيكي، ويتميز بلونه الأحمر الجذاب ونكهته الغنية التي تجمع بين الطماطم والتوابل العطرية.

وطريقة عمل الأرز المكسيكي، سهلة وبسيطة، ويقدم غالبا بجانب اللحوم المشوية أو الدجاج أو مع أطباق التاكو والفاهيتا، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة متكاملة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الأرز الميكسيكى.

مكونات الأرز المكسيكي:-

2 كوب أرز أبيض مغسول ومصفى جيدا

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم

2 كوب مرق دجاج أو لحم يمكن استبداله بالماء

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

نصف كوب بسلة أو ذرة اختياري

فلفل أخضر أو أحمر مقطع مكعبات صغيرة اختيارى

طريقة عمل الأرز الميكسيكي

طريقة عمل الأرز الميكسيكي:-

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت.

ثم أضيفي الأرز وقلبيه جيدا حتى يتغير لونه قليلا ويصبح ذهبي فاتح، وهذه الخطوة مهمة لإعطاء نكهة مميزة وحبوب مفلفلة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه مع الأرز حتى يذبل ويصبح شفاف، ثم أضيفي الثوم وقلبيه سريعا حتى تفوح رائحته دون أن يحترق.

أضيفي الطماطم المبشورة أو عصير الطماطم مع الكمون والبابريكا والفلفل الأسود والشطة والملح، وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج النكهات.

اسكبي المرق الساخن فوق الخليط وقلبي مرة واحدة فقط، ثم أضيفي البسلة أو الذرة والفلفل المقطع إذا رغبتى.

اتركي الأرز حتى يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويتشرب السوائل.

بعد النضج، ارفعي القدر من على النار واتركيه مغطى لمدة 5 دقائق، ثم قلبي الأرز بالشوكة ليصبح مفلفل وقدميه ساخن.

لنجاح الأرز المكسيكي، يفضل استخدام أرز حبة طويلة للحصول على نتيجة أفضل.

تحمير الأرز قبل إضافة السوائل خطوة أساسية ولا يجب تجاهلها.

يمكن إضافة الكزبرة الخضراء أو البقدونس المفروم عند التقديم لمذاق منعش.

للتحكم في درجة الحدة، زيدي أو قللي كمية الشطة حسب الذوق.

يقدم الأرز المكسيكي بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم.

يصلح كطبق جانبي فاخر في العزومات والولائم.

