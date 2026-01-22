الخميس 22 يناير 2026
ضبط سلع غذائية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط سلع غذائية
ضبط سلع غذائية
أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية وبمراكز فاقوس، و الزقازيق، والعاشر من رمضان.

وتمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية من ضبط  325  كجم لحوم مجمدة داخل ثلاجات لحوم بدون فواتير، وضبط  60 لتر زيت سيارات بدون فواتير، وضبط  20 فلتر زيت سيارات بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط مستلزمات تجميل غير مطابقة للمواصفات، وسحب عينات من مواد غذائية للتأكد من صلاحيتها، وتم تحرير مخالفات تقليد علامات تجارية، وكشط وشطب بسجلات بترولية، ومخالفات شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

تموين الشرقية: تحرير 761 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية خلال أسبوع

 

 ضبط 7 أطنان دحاج مجمد مجهول المصدر

وأضاف حرز الله أن الإدارة التموينية بمركز ومدينة الابراهيمية قامت  بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بحملةتفتيشية أسفرت عن ضبط 7 أطنان دجاج مجمد مجهول المصدر وفى مركز أولاد صقرتم ضبط  20 طن سماد زراعي مجهول المصدر، و100 لتر سولار بدون ترخيص،و 20كجم زبدة، و20كجم لحوم مجمدة، و20 كجم سكر معبأ، 5 كراتين مواد غذائية، و2باكيته مشروب غازي مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود شهادات صحية.

 تحرير مخالفات عدم إعلان عن السعر 

 كما تم  ضبط 20شيكارة دقيق سياحي مجهول المصدر،و 500 كجم أرز،و30شيكارة سماد زراعي، و 5جراكن منظفات جميعهم سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير مخالفات عدم إعلان أسعار، وعدم وجود شهادات صحية، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم إعطاء بون، ومخالفات مواصفات بمركز ومدينة منيا القمح

 مركزى ديرب نجم وأبو كبير 

تم ضبط  ٧٢٠كجم منتجات ألبان بدون فواتير، و١٤٠لتر زيت سيارات،و ٨٠٠  كيس مكرونة وطن   نخالة جميعها بدون فواتير بمركز ومدينة ابوكبير كما تم ضبط  ٥٠٠ كجم كربونات كالسيوم مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف، و٢٠  كجم زبدة مجهولة المصدر، و٣٦٠  قطعة مواد غذائية جميعهم سلع مجهولة المصدر بمركز ومدينة ديرب نجم.

المهندس حازم الأشمونى 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.. قائلًا: لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين،وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

