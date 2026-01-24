دافعوا عن أنفسكم، أمريكا تنفض يدها من أوروبا في إستراتيجية البنتاجون الجديدة

18 حجم الخط

اعتبر البنتاجون في إستراتيجية الدفاع الجديدة أن على أوروبا أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص في مواجهة التهديدات التي تواجهها.



ونصت إستراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاجون: "كما يتبين بوضوح من إستراتيجية الأمن القومي، أن قيام أوروبا بتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يعد استجابة لتلك التهديدات الأمنية التي تواجهها".

وأضاف البنتاغون أنه "سيشجع الحلفاء في "الناتو" ويساعدهم في تحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، بدعم حاسم ولكنه محدود من الولايات المتحدة".

وتابع: "سنوضح لحلفائنا الأوروبيين أن جهودهم ومواردهم يجب أن تتركز في المقام الأول على أوروبا".

وتضع "إستراتيجية الدفاع القومي 2026" الجديدة، الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.

وأعلن وزير الحرب بيت هيجسيث عن الوثيقة يوم الجمعة، مشددًا على إحياء "مبدأ مونرو" لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، وفق تعبيره، مع تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية ومكافحة تهريب المخدرات عبر نشر قوات الحرس الوطني والأصول البحرية في الكاريبي.

