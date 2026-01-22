ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكفر الشيخ

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة البيطرية بمركز بيلا بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، من تنفيذ حملة مكبرة بنطاق مركز بيلا، أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المخالفات حيث جرى ضبط عدد 1032 عبوة من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، تبين أن بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر، وذلك داخل أحد مراكز بيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف غير المرخصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عجل جاموسي مذبوح خارج المجازر الحكومية بوزن 31 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى ضبط 7 كيلوجرامات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقانونية، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير عدد 3 محاضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وشاركت في الحملة لجنة مكونة من: الدكتور رامي سلامة رئيس قسم التفتيش بإدارة بيلا البيطرية، والدكتور عرفات نوفل مفتش مباحث التموين بكفرالشيخ، وذلك بمشاركة قوة من مباحث تموين كفر الشيخ.

وتؤكد الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية المكثفة حفاظًا على الصحة العامة وضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش والمخالفات.

