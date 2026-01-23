النصر يجهز مفاجأة لـ رونالدو بعد الاعتزال

18 حجم الخط

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مطاردة أحد أبرز أهدافه في مسيرته الكروية، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الاحترافي.

وبات رونالدو على بُعد 40 هدفًا فقط من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وهو ما يسعى للوصول إليه خلال العام الحالي، سواء مع نادي النصر أو من خلال مشاركته المرتقبة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في شهر يونيو المقبل.

ويرتبط قائد النصر، البالغ من العمر 40 عامًا، بعقد مع النادي يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن تركيزه في المرحلة الحالية ينصب على قيادة العالمي لتحقيق أول ألقابه المحلية، إلى جانب مواصلة الاقتراب من هدفه الشخصي التاريخي.

ووفقًا لما كشفته شبكة "talkSPORT" البريطانية، فإن النجم البرتغالي قد يرحل عن صفوف النصر بنهاية عقده في صيف 2027، مع وجود احتمالية قوية لاتخاذ قرار الاعتزال النهائي عقب ذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك توجهًا داخل الكرة السعودية للاحتفاظ بخدمات رونالدو حتى بعد اعتزاله، في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها فنيًا وتسويقيًا.

وأضافت "talkSPORT" أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في استمرار رونالدو داخل المنظومة النصراوية بعد الاعتزال، من خلال زيادة حصته في ملكية النادي، والتي تبلغ حاليًا 15% من أسهم نادي النصر.

كان رونالدو قد انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجح منذ ذلك الحين في ترك بصمة قوية مع الفريق، إذ خاض 131 مباراة بقميص «العالمي»، سجل خلالها 116 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.