بعد فسخ إعارته لأبها السعودي، الجفالي يعود إلى القاهرة لحسم مصيره بالزمالك

18 حجم الخط

وصل التونسي أحمد الجفالي لاعب فريق الزمالك المعار لنادي أبها السعودي إلى القاهرة، اليوم، بعد فسخ إعارته مع النادي السعودي.

ومن المقرر أن يعقد الجفالي جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه من العودة إلى الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، أو تسويقه مجددًا قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأوضح مصدر بالنادي الأبيض أنه يحق للزمالك قيد اللاعب في القائمة رغم إيقاف القيد، خاصة أنه عائد من إعارة وليس صفقة جديدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

كما يعقد في الثالثة عصر غدٍ السبت، بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومواعيد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ويحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.