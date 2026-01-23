الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز
18 حجم الخط

 عقد اليوم بمدينة بركان المغربية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهضة بركان وبيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهضة بركان وبيراميدز 

 تم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والإداريان محمد طاهر وسامي أباظة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

