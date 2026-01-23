شوبير: التزمنا بتعليمات توروب وهدف تريزيجيه الأول سهل مهمتنا أمام يانج أفريكانز

18 حجم الخط

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه الفريق على حساب يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 2-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تصريحات مصطفي شوبير

وأكد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، أن الأهلي سيطر على معظم مجريات المباراة، موضحا أن الفريق نجح في التعامل مع الفرص الخطيرة التي سنحت للمنافس، بفضل الالتزام الدفاعي والتنفيذ الجيد لتعليمات المدير الفني ييس توروب.

وقال حارس مرمى الأهلي: “الحمد لله على الفوز اليوم، سيطرنا على أغلب فترات اللقاء، ورغم امتلاك يانج أفريكانز لبعض الفرص الخطيرة، فإن تمركز اللاعبين وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب ساعدنا على الخروج بشباك نظيفة”.

وأضاف شوبير أن هدف تريزيجيه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كان نقطة تحول في اللقاء، مؤكدا أن توقيته جاء مثالي وسهل كثيرا من مهمة الفريق خلال الشوط الثاني.

وتابع: "نعتاد دائما على اللعب معا سواء في الأهلي أو المنتخب، ومع مرور الوقت سيحدث انسجام أكبر، خاصة مع الصفقات الجديدة، وأبارك لأحمد عيد ومروان عثمان على الظهور الأول بقميص الأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية الفوز في مشوار الفريق بدور المجموعات، مشيرا إلى أن اللاعبين يسعون لمواصلة النتائج الإيجابية وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكرا.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وانطلقت المباراة بسيطرة من النادي الأهلي على الكرة في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

وفي الدقيقة الثامنة سدد فريق يانج أفريكانز أول كرة على مرمى الأهلي لكن تصدى لها مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 14 هجمة خطيرة لفريق يانج أفريكانز على مرمى الأهلي لكنها مرت أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 22 كاد أن يسجل فريق يانج أفريكانز هدف التقدم لكن تصدي شوبير للكرة قبل أن ترتد من يده ليتابعها أحد لاعبي الفريق الضيف ليفشل في السيطرة عليها وتخرج ضربة مرمي للأهلي.

واضاع جراديشار هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 77 بعدما سدد الكرة بوش القدم اليمنى لتمر الكرة بجوار المرمي.

وسجل ترزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وشهد تشكيل الأهلي مشاركة مروان عثمان الوافد الجديد لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية من نادي سيراميكا كليوباترا أساسيا للمرة الأولى مع الفريق.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مروان عثمان وتريزيجيه.

وجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عيد، محمد شكري، محمد علي بن رمضان، نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

تشكيل يانج أفريكانز أمام الأهلي

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

وبتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات فاز في 2 وتعادل في الأخرى، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

