معهد التغذية: توزيع البروتين على الوجبات مفتاح الصحة والتوازن الغذائي

أعلن معهد التغذية عن التوصيات الجديدة للهرم الغذائي لعام 2026، والتي تشهد تحولا مهما مقارنة بالأنماط الغذائية التقليدية، حيث تمنح البروتين أولوية متقدمة على النشويات، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التوازن الغذائي ودعم الصحة العامة.



وأوضح المعهد القومي للتغذية أن التوصيات الجديدة تركز على مجموعة من الأسس الغذائية، أبرزها:

١- زيادة الاعتماد على البروتين الطبيعي كمصدر رئيسي للشبع، وتنظيم مستويات سكر الدم، ودعم الكتلة العضلية.



٢- تنويع مصادر البروتين بين الحيواني والنباتي، بدلا من الاعتماد على نوع واحد فقط.



٣- الحرص على تناول بروتينات عالية الجودة مثل: الأسماك، البيض، الدواجن، اللحوم الطبيعية، البقوليات، المكسرات، والبذور.



٤- التقليل من اللحوم المصنعة لما لها من ارتباط بمشكلات صحية متعددة.



٥- توزيع البروتين على جميع وجبات اليوم، وليس التركيز على وجبة واحدة فقط.



٦- تحديد كمية البروتين اليومية وفقًا لـ مستوى النشاط البدني، والعمر، والحالة الصحية لكل فرد.



وأكد معهد التغذية أن هذه التوصيات تهدف إلى تحسين نمط الحياة الغذائية، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز الصحة على المدى الطويل.



الهرم الغذائي

كانت أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية والمدير السابق لمعهد التغذية، أن الهرم الغذائي من أبرز الأدلة الإرشادية التي استخدمت في تخطيط الوجبات اليومية منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ جرى تصميمه في شكل هرمي لتسهيل فهم الكميات الموصى بها من كل مجموعة غذائية، بما يحقق التوازن الغذائي ويحافظ على الصحة العامة.



وأشارت، أن التصميم الهرمي يهدف إلى عرض النسب والكميات بصورة بصرية مبسطة، موضحة أن النشويات تأتي بكميات أقل، بينما يتصدر البروتين قمة الهرم، مع التأكيد على أن اللحوم الحيوانية من أغنى مصادر البروتين.

وأضافت أن الاحتياج اليومي من البروتين قد يصل في بعض الحالات إلى 1.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم.



وأوضحت أن النظام الغذائي المتوازن لا بد أن يراعي البعد الاقتصادي، وأن يكون متوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، لافتة إلى أن الهرم الغذائي الجديد يركز على زيادة الاعتماد على الدهون الصحية مثل السمنة البلدي، مع تقليل كميات النشويات، خاصة النشويات المكررة.



وشددت الدكتورة جيهان فؤاد على ضرورة تجنب اللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة بوجه عام، لما لها من تأثيرات سلبية على الصحة وارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

