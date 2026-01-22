الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: 23 مليون امرأة استفدن لأول مرة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
18 حجم الخط
ads

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «إطلاق العنان للاستثمار المستدام في رعاية سرطان الثدي لدى النساء المصريات كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط»، استضافتها التحالف العالمي لصحة المرأة وائتلاف سرطان عنق الرحم والثدي، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وبحضور مسؤولين دوليين وشركاء عالميين.

صحة المرأة ليست مجرد برنامج طبي، بل ركيزة أساسية للأمن القومي

وأعرب الوزير عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الدولي في القاهرة، مؤكدًا أن صحة المرأة ليست مجرد برنامج طبي، بل ركيزة أساسية للأمن القومي والقوة الاقتصادية للدولة. وأوضح أن مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري، يضع صحة المرأة في قلب أولويات التنمية كمحرك للإنتاجية وبناء المستقبل.

واستعرض التجربة المصرية كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مبني على قاعدة بيانات واسعة وإرادة سياسية قوية، حيث أنشأت الدولة منظومة متكاملة تضم 3700 وحدة رعاية صحية أولية و102 مركز تشخيصي متقدم، إلى جانب عيادات ووحدات متنقلة وأجهزة تصوير متقدمة (ماموجرام، أشعة مقطعية، رنين مغناطيسي) للوصول إلى المناطق النائية.

وقال ان المبادرة الرئاسية لصحة المرأة قدمت أكثر من 66.7 مليون زيارة طبية، استفادت منها أكثر من 23 مليون امرأة لأول مرة، مع إجراء نحو 491 ألف فحص تصويري، كلها خدمات مجانية تشمل التشخيص والعلاج دون أي عائق مالي.

وأشار إلى نجاح المنظومة في ضمان إتمام المسار التشخيصي خلال أسابيع قليلة، وانخفاض معدلات اكتشاف سرطان الثدي في المراحل المتأخرة إلى مستويات تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وأكد أن التحرك المستقبلي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة كأولوية وطنية، تعظيم الابتكار عبر شراكات أكاديمية دولية وتوطين أحدث البروتوكولات، دعم التحول الرقمي من خلال توسيع الشبكة الوطنية لعلم الأمراض الرقمي لضمان عدالة الوصول إلى خدمات التشخيص عالية الجودة في جميع المحافظات.

وزير الصحة: الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر عن السرطان يحقق عائدا اقتصاديا مضاعفا

الصحة تحذر: الولادة القيصرية بدون سبب طبي تهدد صحة الأم والجنين

ودعا الدكتور خالد عبدالغفار  الشركاء الدوليين للمساهمة في تعزيز هذا النموذج الرائد، مؤكدًا أن توافر الإرادة السياسية والتعاون متعدد القطاعات قادر على تقليص فجوة العدالة في رعاية مرضى السرطان، وتوجيه التجربة المصرية نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا للنساء في مصر والعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصادي العالمي التحالف العالمي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الكشف المبكر عن سرطان الثدي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة الكشف المبكر عن السرطان المنتدي الاقتصادي العالمي خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر عن السرطان يحقق عائدا اقتصاديا مضاعفا

الصحة تحذر: الولادة القيصرية بدون سبب طبي تهدد صحة الأم والجنين

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفى القاهرة الجديدة والمركز الطبي بالتجمع الخامس

نائب وزير الصحة: 2026 عام حاسم للوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة

رئيس الرعاية الصحية يشارك في منتدى FHBF 2026 بباريس

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

5 ألوان في طبقك يوميا، توصيات من معهد التغذية للوقاية من أمراض القلب وتحسين الهضم

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية