اجتماع بين وزارة الصحة وسفارة بريطانيا لمناقشة فرص الاستثمار في القطاع الصحي

كلف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف مصطفى مساعده للمشروعات القومية، بعقد اجتماع مع مسؤولي سفارة بريطانيا بمصر، لبحث تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، تبادل الخبرات، والاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، مع تحديد آليات التطبيق الناجحة.

 

فرص الاستثمار في القطاع الصحي ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مع استعراض تجارب التمويل في الرعاية الصحية والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة تقديم حلول صحية عالية الجودة تشمل الدعم للمشروعات، توفير الخدمات والمستلزمات الطبية، الأعمال الإنشائية، التكنولوجيا، والاستشارات الفنية والدراسات.

وأضاف أن مساعد الوزير استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نظام مستدام يجمع بين جودة الخدمة وكفاءة الإنفاق، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية كفرص استثمارية واعدة في مراحل التنفيذ، التشغيل، والصيانة عبر محافظات الجمهورية.

وأشار «عبد الغفار» إلى استعراض جهود الوزارة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمراحله المختلفة، الذي يحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المستشفيات، المراكز الطبية المتخصصة، والخدمات التشخيصية، العلاجية، والتأهيلية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة شيماء إمام مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار

