الصحة تحذر: الولادة القيصرية بدون سبب طبي تهدد صحة الأم والجنين

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر الولادة القيصرية التي تجرى بناء على رغبة الأم فقط، مشيرا إلى أن بعض الأمهات يعتقدن أن الولادة القيصرية أفضل من الولادة الطبيعية، وأن الولادة القيصرية بها إمكانية تحديد وقت الولادة وجعلها أسهل وبدون ألم، وهو تصور خاطئ قد يؤدي إلى أضرار كارثية على الأم والجنين.

الولادة القيصرية غير المبررة طبيا تزيد من معدلات النزيف عن الطبيعي

وأوضح عبدالغفار في تصريحات صحفية أن الولادة القيصرية غير المبررة طبيا تزيد من معدلات النزيف عن الطبيعي، وترفع احتمالية الإصابة بالعدوى، كما تؤخر عملية الشفاء وتعيق الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة خطر المشاكل النفسية للأم.

كما أشار إلى أن الولادة القيصرية غير الضرورية ترتبط بمضاعفات صحية للطفل، تشمل مشاكل تنفسية محتملة، وارتفاع مخاطر الإصابة بالربو والحساسية، إضافة إلى بعض الدراسات التي تربطها بزيادة احتمالية الإصابة بالتوحد.

القطاع الخاص تجري فيه نحو 70% من الولادات

وأكد المتحدث الرسمي أن القطاع الخاص تجري فيه نحو 70% من الولادات، مقابل 30% في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى صدور قرارات واضحة من وزير الصحة بشأن تنظيم الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة، وتحديد الحالات التي تستدعي اللجوء إليها وفقًا للإرشادات المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

جدير بالذكر ان الدكتورة عبلة الألفي أكدت ان عام 2026 عام حاسم في مسار العمل السكاني، بهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027، مشيرة إلى أن المعدل بلغ 2.4 طفل لكل سيدة في 2024، ما يعكس حجم التحدي القائم

وأوضحت أن دور الدولة يتركز في توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا لكل أسرة في كل مكان، مع توضيح الحقائق العلمية ودحض الشائعات، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والطفل، مع التأكيد على مسئولية الأسرة في التخطيط السليم للحياة الأسرية.

وشددت نائب الوزير على أن الصحة الإنجابية من أولويات الدولة، وأن منع الحمل غير المرغوب فيه واختيار الوسيلة المناسبة في التوقيت المناسب يمثلان أساس الحفاظ على صحة الأم والطفل، لافتة إلى أن نحو 20% من المواليد يدخلون الحضانات دون داعٍ طبي حقيقي بسبب الحمل غير المخطط.

وأشارت إلى توسع الوزارة في تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة منذ 2021، من خلال تدريب مقدمي الخدمة، توفير نحو 4000 غرفة مشورة أسرية بوحدات الرعاية الأولية، تركيب الوسائل (كبسولة أو لولب) خلال ساعة من الولادة الطبيعية أو القيصرية، وتشغيل عيادات متنقلة مجهزة، بهدف خفض وفيات الأمهات والأطفال.



كما دعت إلى التوعية بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين، والاستعداد المسبق للحمل من خلال علاج الأنيميا، ضبط السكر والضغط، وتناول الفيتامينات لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل الحمل.

