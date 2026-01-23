بدءا من اليوم، خريطة أماكن القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة مواصلة مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» جهودها لدعم القطاع الصحي وتخفيف العبء عن المواطنين، من خلال إطلاق قوافل طبية مجانية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية مارس 2026.

خريطة القوافل الطبية

وتنطلق القوافل الطبية يومي 23 و24 يناير 2026، لتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج المجاني للمواطنين في عدد من المناطق، على النحو التالي:

محافظة الدقهلية: مركز بلقاس – المستعمرة الشرقية

محافظة القليوبية: مركز قها – برشوم

محافظة البحيرة: مركز التحرير – صلاح الدين

محافظة الوادي الجديد: مركز الخارجة – بورسعيد

محافظة الغربية: مركز سمنود – ميت عساس



وتأتي هذه القوافل في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعكس أهداف مبادرة «حياة كريمة» في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.



جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي الشاملة والمجانية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي.

وتأتي الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، حرصًا على صحة وسلامة الزوار والمشاركين والوفود الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل:

• تمركز سيارات إسعاف مجهزة داخل وخارج المعرض، وسيارة ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض تنفسية معدية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية المحيطة.

• قافلة طبية متنقلة موزعة عند ممرات الدخول، تضم فرقًا متخصصة في (الجراحة، الأسنان، الباطنة)، إلى جانب خدمات قياس ضغط الدم والسكر ضمن مبادرة متابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مع توفير أدوية الطوارئ والمسكنات والمستلزمات الوقائية.

• نشر لافتات توعوية وعرض مقاطع فيديو قصيرة داخل قاعات المعرض لتعزيز الوعي الصحي.

وأضاف أن الوزارة تنشر 4 فرق للتوعية والتواصل المجتمعي، تركز على الإجراءات الاحترازية لأمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، خدمات مبادرات «100 مليون صحة»، والصحة النفسية.

كما تشارك الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجناح في قاعة رقم (2) C61، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، لتوعية الزوار بأهمية الصحة النفسية، غرس ثقافة التعافي، وإعادة التأهيل، مع تواجد 4 فرق للإجابة عن استفسارات الجمهور، والترويج للخط الساخن 16328 والمنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية.

وتشمل الخدمات أيضًا تواجد سيارتي تبرع بالدم تابعة لخدمات نقل الدم القومية، لتشجيع التبرع التطوعي، مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب، وفصل الدم إلى مكوناته للاستفادة من وحدة واحدة في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى.

