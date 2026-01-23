الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالفيوم وإعادة مليون و50 ألفا لصاحبها

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم، من القبض علي 3 أشخاص من أفراد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في سرقة المساكن، وفرار رابعهم نجل رجل أعمال يرجح أن يكون  الرأس المدبر للتشكيل، وتمت إعادة المبلغ المسروق إلي صاحبه

تفاصيل سرقة مسكن مسن من الفيوم

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من مسن وزوجته بسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون وخمسين الفا تحويشة العمر للمساعدة في زواج أبنائهم، وعلي الفور انتقل إلي موقع البلاغ، فريق بحث برئاسة المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم، بمرافقة النقيب عمر بهجت معاون المباحث، وتمت مراجعة الكاميرات، وإجراء التحريات اللازمة، وتتبع خط سير اللصوص وخلال 24 ساعة، من البلاغ تم الوصول إلي هوية اللصوص، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض علي 3 منهم وهرب الرابع، نجل رجل الأعمال الذي يعتبر الرأس المدبر للسرقة، كما تم ضبط المبلغ المسروق، وإعادته الي صاحبه، ومازالت التحريات جارية لتحديد موقع اختباء المتهم الهارب، وضبطه خلال الساعات القادمة

 

انفجار 3 أسطوانات غاز في مخبز سياحي بالفيوم

تجديد حبس رئيس مدينة سابق ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالفيوم

وتم تحرير محضر بقسم اول الفيوم بالواقعة، وأحيل إلي النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

