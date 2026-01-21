تحرير 5 محاضر لنباشين و10 محاضر للمخابز والمحال خلال حملة للبيئة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت وحدة تنظيم المخلفات وإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدات المحلية، عدة حملات بيئية على مدار الأسبوع.

الهدف من الحملات

للمرور على عدة مناطق بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونواب حي أول وثان وثالث مدينة الإسماعيلية.

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

نتائج حملات البيئة

ومن جانبها قالت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٥ محاضر للنباشين طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

المرور على عدد من المحال التجارية

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية العامة والمخابز بنطاق الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠ محاضر لرصد عدد من المخالفات البيئية طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التنبيه بعدم تكرار المخالفات.

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

موضحة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة للقضاء على الممارسات السلبية، وعلى رأسها ظاهرة النباشين، مشددة على أن الالتزام بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات هو السبيل الوحيد للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة، مع استمرار الحملات والمتابعة الميدانية دون تهاون.

مؤكدة أن وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة تكثف حملاتها الميدانية، حفاظًا على بيئة نظيفة وآمنة، وتحقيقًا للانضباط والالتزام داخل الشارع الإسماعيلي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

