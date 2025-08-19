محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت للدورين الأول والثاني نحو ٩٩.٧٦٪.

عدد الطلاب بالدور الثاني

و قال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٤٨٣٢ طالبا، حضر منهم ٤٠١٥ طالبًا وطالبة، ونجح ٣٩٤٢ طالبًا بنسبة نجاح بلغت ٩٨.١٨٪.

نسبة النجاح بالدور الثاني

كما بلغت نسبة النجاح بالدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية ٨٠٪ حيث تقدم للامتحان ٥ طلاب نجح منهم ٤ فقط.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم ١٠٠٪.

و يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية كانت بنسبة نجاح بلغت ٨٢.٨٧٪.

ووجه محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ بدراسة مدى إمكانية تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني؛ استجابة لمطالب عددًا كبيرًا من أولياء الأمور ومن أجل التيسير على الطلاب، وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات واللوائح المنظمة لذلك.



وكانت قد نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية سلسلة من الفعاليات التوعوية ضمن مبادرة "قادة الوعي"، وذلك بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية.

أبرز اللقاءات التى عقدت بالإدارات التعليمية

وقد تضمنت الفعاليات، 4 لقاءات بعدد من الإدارات التعليمية شارك فيها ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومركز إعلام الإسماعيلية إلى جانب مشايخ بيت العائلة المصرية، وذلك بحضور منسقي التخطيط الاستراتيجي وطلاب سفراء التخطيط الذين أبدوا تفاعلًا ملحوظًا مع الموضوعات المطروحة ضمن المبادرة.

