وزير الري يوجه بمواصلة تكريك وحماية ترعة الإسماعيلية (صور)

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة الموافق بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، لتفقد المنظومة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، موقع عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية بالكيلو ٩٥.٥٠، وأعمال إحلال وتجديد بربخ على ترعة الفردان، وأعمال إحلال وتجديد فم ترعة الشجرة.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة المشروعات في محافظة الإسماعيلية

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات للإطمئنان على أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع وتوفير المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، وذلك فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية

وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات أثناء التنفيذ ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

متابعة العمل بمحطة رافع مياه الشرب على ترعة بورسعيد

فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال تطهيرات ترعة بورسعيد لضمان إيصال مياه الشرب لمدينة بورسعيد، والتنسيق مع وزارة الإسكان لضمان نهو إحلال الخط الثاني بمحطة رفع المياه قبل بداية شهر مايو المقبل، ومراجعة معايير سحب مياه الشرب بترعة بورسعيد من حيث قدرة الترعة علي توصيل المياه وكميات المياه المطلوب إمرارها بالترعة لتحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ المحطة، مع الإعتماد على التحلية مستقبلا بمحافظات القناة لتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدن القناة.

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاستكمال وتسهيل عمليات قياس المياه المسحوبة بمحطات الشرب على مستوى الجمهورية، وتركيب عدادات على مآخذ السحب، وربطها بمنظومة التليميتري التابعة للوزارة.

كما شدد الدكتور سويلم على متابعة الحفاظ على الأشجار على جانبي الترع وحظر قطعها تطبيقا لنص المادة ٨ من قانون الموارد المائية والرى، والخاصة بحظر قطع الأشجار بمنافع الرى، والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

