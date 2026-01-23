التشكيل الرسمي لفريق يانج أفريكانز أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23 يناير 2026
أعلن الجهاز الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في المباراة المقررة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام على ملعب برج العرب.

تشكيل يانج أفريكانز أمام الأهلي 

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز 

وشهد تشكيل الأهلي مشاركة مروان عثمان الوافد الجديد لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية من نادي سيراميكا كليوباترا أساسيا للمرة الأولى مع الفريق. 

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مروان عثمان وتريزيجيه.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عيد، محمد شكري، محمد علي بن رمضان، نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي المباراة سعيًا في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة، والسعي لضمان خطف بطاقة التأهل الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما خاض مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف لصالح الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 

 وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

