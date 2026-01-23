الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

تعادل بلدية المحلة وبروكسي، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، اختتمت اليوم الجمعة مباريات الجولة العشرين من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي شهدت إقامة 3 لقاءات.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد بروكسي 1/1

المصرية للاتصالات ضد مالية كفر الزيات 0/1

 ديروط ضد أسوان 0/0

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- بلدية المحلة × بروكسي (2.30 ملعب البلدية): محمد عبد العليم (حكمًا للساحة) ’ محمد سمير ومحمد أنيس (مساعدين) ’ أحمد جمال شاهين (حكمًا رابعًا) ’ وليد عبد العزيز (مقيمًا للحكام) ’ علاء نبيه (مراقبًا للمباراة).

- المصرية للاتصالات × مالية كفر الزيات (2.30 ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): إسلام القماش (حكمًا للساحة) ’ عماد الشامي ومحمد درويش (مساعدين) ’ محمد عادل (حكمًا رابعًا) ’ أيمن دجيش (مقيمًا للحكام) ’ أيمن عبد العال (مراقبًا للمباراة).

- ديروط × أسوان (2.30 ملعب بني سويف): وائل فرحان (حكمًا للساحة) ’ هاشم عبد المريد ومحمد مجاهد (مساعدين) ’ حسام حسن (حكمًا رابعًا) ’ محمد سعد (مقيمًا للحكام) ’ شوقي جبالي (مراقبًا للمباراة)

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين 

طنطا ضد أبو قير للأسمدة 1ـ1

الترسانة ضد القناة 0ـ2

راية ضد مسار 1ـ1

لافيينا ضد الداخلية 3ـ1

بترول أسيوط ضد الإنتاج الحربي 2ـ1

المنصورة ضد السكة الحديد 0ـ1

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ دوري المحترفين من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

