أربيلو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين التي تستعد لمواجهة فياريال، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسن – دييجو أجوادو

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – داني سيبايوس – كيستيرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ترتيب ريال مدريد وفياريال

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة. 

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

تنطلق صافرة المباراة مساء غدٍ السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني موسم 2025-2026، حيث خصصت قناة beIN Sports 1 HD لإذاعة اللقاء.

