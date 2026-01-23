معرض الكتاب، حفل توقيع لـ"الضمة الحسينية" للشاعر شحات الهاشمي وسط أجواء صعيدية مميزة

18 حجم الخط

أقيم حفل توقيع ديوان “الضمة الحسينية” للشاعر شحات الجمال، المعروف بلقب شاعر بني هاشم، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 57، وذلك وسط حضور لافت من المثقفين ومحبي الشعر الشعبي.

وجاء الحفل في أجواء احتفالية خاصة، ظهرت بارتداء عدد من الحضور الجلباب الصعيدي، في مشهد عكس الهوية الثقافية والتراثية التي يحرص الشاعر على التعبير عنها في قصائده.

ديوان الضمة الحسينية

ويتناول ديوان الضمة الحسينية موضوعات وجدانية وروحانية، للتراث الشعبي والصوفي، ويعبر فيها الشاعر عن ارتباطه بالجذور الصعيدية والهوية المصرية الأصيلة.

وشهد حفل التوقيع تفاعلا كبيرا من الحضور، الذين حرصوا على اقتناء الديوان والتقاط الصور التذكارية مع الشاعر، في تأكيد على مكانته لدى جمهور الشعر الشعبي.

فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفني الكامل لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ضمن اليوم الثاني لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور.

وأكدت الهيئة جاهزية كافة القاعات لاستقبال الزوار في هذا اليوم الذي يمثل العيد الحقيقي للقراءة في مصر، وفق الأجندة التالية:

القاعة الرئيسية (بلازا 1) - الندوات الكبرى واللقاء الفكري

05:00 مساءً: اللقاء الفكري المفتوح مع أحد رموز الفكر العربي المعاصر.

07:00 مساءً: ندوة "الأدب الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة مستقبل النشر في ظل الثورة التكنولوجية.

القاعة الدولية (بلازا 2) - نافذة على العالم

06:00 مساءً: ندوة "الأدب الأفريقي.. جسور التواصل" بمشاركة أدباء من دول القارة السمراء.

قاعة "كاتب وكتاب" (بلازا 1)

05:30 مساءً: مناقشة كتاب "الاستدامة البيئية.. دور الفرد والمجتمع" تزامنًا مع القضايا العالمية الراهنة.

معرض كتاب الطفل (قاعة 5) - أنشطة العائلة

04:30 عصرًا: ندوة "كيف نختار كتب أطفالنا؟" موجهة لأولياء الأمور، تليها ورشة حكي تفاعلية.

ساحة الفنون (الميدان والمسرح المكشوف)

06:00 مساءً: فقرات فنية متنوعة تجمع بين الإنشاد الديني والشعر العامي.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

