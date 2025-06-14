السبت 14 يونيو 2025
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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية..فيتو

 تزايد الضغط على محركات البحث تزامنا مع  حالة من القلق والترقب انتابت آلاف الطلاب طالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية للرغبة في الحصول علىنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 

 وانتهت قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية، تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية، فيتو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

 أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط. 

وأنهى  126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة الشهادة الإعدادية بالدقهلية ماراثون الامتحانات وفي انتظار إعلان النتيجة، ويتزايد إقبالهم علي محركات البحث لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط 

 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور الانتهاء من أعمال التصحيح

 وأكد مصدر مسئول بـ تعليم  الدقهلية،  فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

 

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية
امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية، فيتو

 

 جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الدقهلية 126190 طالبًا وطالبةً، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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