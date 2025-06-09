نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، تعرف على موعد ظهورها

واصلت مديرية تعليم الدقهلية إجراءات أعمال التصحيح للشهادة الاعدادية الترم الثاني لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم.

سيطرت حالة من القلق على 126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة بـ الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، بسبب انتظار إعلان النتيجة بعدما أنهوا ماراثون الامتحانات، حيث يتزايد الإقبال على محركات البحث لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في الدقهلية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر بعد إجازة العيد، حيث سيتم استئناف أعمال التصحيح عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.