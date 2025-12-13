التحقيق مع مالك عقار في حريق مخبز ومصرع 3 أشخاص بشبرا

18 حجم الخط

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق مع مالك عقار وصاحب مخبز سياحي نشب به حريق أسفل عقار سكني مما أدى إلى امتداد النيران إلى باقي العقار مما أسفر عن تفحم شقة سكنية ومصرع 3 أشخاص.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثث المجني عليهم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد الأسباب.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخبز سياحي وشقة سكنية بمنطقة شبرا مصر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ضحايا حريق شقة بشبرا مصر

وحصلت فيتو على أسماء ضحايا حريق شقة بشبرا مصر وهم: مصطفى حسين مسعود 18 سنة، وشقيقه نادي 14 سنة، وعمرو فتحي 25 سنة.

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بشبرا

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز سياحي وامتد إلى شقة سكنية بشارع الشهيد المتفرع من شارع الترعة البولاقية بدائرة قسم شرطة شبرا وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بثلاث سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخبز سياحي بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بشارع الشهيد المتفرع من شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر مما أدى إلى امتداد النيران إلى شقة سكنية بذات العقار.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

