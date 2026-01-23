المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن أخشاب أثاث منزلي بالعجوزة

18 حجم الخط

انتقل رجال المعمل الجنائي بـمديرية أمن الجيزة لموقع حريق مخزن أخشاب أثاث منزلي بمنطقة العجوزة، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل المخزن.

كانت قوات الحماية المدنية الجيزة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مخزن أخشاب أثاث منزلي مستعمل بـمنطقة العجوزة ، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن أخشاب أثاث منزلي بالعجوزة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب أثاث منزلي مستعمل بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب أثاث منزلي مستعمل، على مساحة تُقدر بنحو 150 مترًا مربعًا بـمنطقة العجوزة .

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اندلاع حريق داخل مصنع بمدينة بدر

وفي سياق آخر، كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الشاشات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل هنجر مخصص لتصنيع الشاشات، يقع بمجمع الصناعات الصغيرة بجوار الخزان في نطاق المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر، والمبنى مكون من دور واحد.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

