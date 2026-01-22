مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري على الطريق الغربي بالفيوم

الخميس 22 يناير 2026
لقي شاب من الفيوم مصرعه وأصيب شخصين آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية على الطريق الغربي

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة شخصين آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

 وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد المركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح الإدارة العامة للمرور

 تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

 السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة،  التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا،  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

التحفظ على مصنع زبدة بدون ترخيص في حملة تموينية بالفيوم

طالبة بالثانوي تنهي حياتها بالقفز من الطابق السابع بالفيوم

كما تنصح الإدارة العامة للمرور باستخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

