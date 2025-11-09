إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من إخماد حريق هائل نشب داخل مخبز بمنطقة البدرشين، مساء اليوم الأحد، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانبعاث دخان كثيف واندلاع النيران داخل المخبز، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات السيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى العقارات والمحال التجارية المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق، فيما يواصل رجال الأمن الوقوف على ملابسات الواقعة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

