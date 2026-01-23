أخبار مصر: أول ظهور للمتهم بقتل أطفاله بكرموز، الأسطول الأمريكي يتجه لـ إيران، عدد مهول لزوار معرض الكتاب في يومه الأول

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بياكل وماشي بمنتهى الهدوء، أول فيديو لسفاح كرموز بعد قتل أطفاله الـ 4 في الملاحات

وثق مقطع فيديو، بكاميرات مراقبة لقطات للمتهم بقتل أولاده الأربعة وإلقائهم في الملاحات بنطاق منطقة كرموز في الإسكندرية بعد تنفيذ جريمته البشعة التي هزت الإسكندرية والرأي العام في مصر.

ترامب يعلن توجيه "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أمر بتحريك قوة عسكرية هائلة نحو الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها "تمضي نحو إيران".

أجندة فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج الثقافي والفني الكامل لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، ضمن اليوم الثاني لفتح أبواب المعرض أمام الجمهور.

لا تنخدعوا بتحسن درجات الحرارة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وأمطار تضرب مصر اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

بدءا من اليوم، خريطة أماكن القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة مواصلة مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» جهودها لدعم القطاع الصحي وتخفيف العبء عن المواطنين، من خلال إطلاق قوافل طبية مجانية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية مارس 2026.

30 مليون دولار، ترامب يطالب بالتحقيق مع إلهان عمر ويتهمها بجمع ثروة غير مشروعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، مطالبًا بفتح تحقيق فوري معها بشأن "الجرائم المالية والسياسية"، على حد وصفه.

أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالًا جماهيريًّا، حيث بلغ عدد زائري المعرض في يومه الافتتاحي للجمهور 245 ألفًا و99 زائرًا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة في أكثر من مسابقة على رأسهم الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية ودوري المحترفين.

من الإسكندرية إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم 39 مسجدا في 17 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 39 مسجدًا اليوم الجمعة 23 من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء 8 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 26 مسجدًا، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

بعد 3 ساعات و39 دقيقة مخاض، أوشاكوف يعلن نتائج محادثات بوتين وويتكوف بشأن أوكرانيا

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش جرونباوم كانت "بنَّاءة وصريحة للغاية".

اليوم، قطع المياه عن منطقة بشتيل بالجيزة لمدة 10 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن منطقة بشتيل، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 حتى الساعة الثامنة صباح غد السبت الموافق 24 يناير 2026.

بعد توجه "قوة عسكرية هائلة" أمريكية نحو إيران، بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة في قطر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها سترسل سربًا من الطائرات المقاتلة إلى قاعدة قطرية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

أغرب دعاية في معرض القاهرة للكتاب، غربان وهياكل عظمية تروج للكتب (صور)

في مشهد يمزج بين عالم الواقع وخيالات الرواية، استقبلت الدورة 57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 زوارها بمفاجأة تسويقية هي الأغرب من نوعها، حيث نجحت "دار نون للنشر والتوزيع" في خطف الأنظار بعيدًا عن الطرق التقليدية للعرض، متبنيه شعارها الشهير: "نروي الحكايات وننشر المستقبل".

الأهلي في مواجهة صعبة اليوم ضد يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ملعب برج العرب.

بعد التلاسن العلني بينهما، ترامب "يعاقب" رئيس وزراء كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، سحب الدعوة التي وجهها سابقًا لرئيس وزراء كندا مارك كارني من أجل الانضمام إلى "مجلس السلام"، في قرار يبدو مرتبطًا بخلاف حاد وتلاسن علني بين الزعيمين.

فاجعة الملاحات بكرموز، تفاصيل مرعبة في واقعة قتل أب لأطفاله الـ 4 ونجاة الخامس بأعجوبة

كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تفاصيل مرعبة حول واقعة العثور على جثامين 4 أطفال ملقاة في الملاحات بنطاق منطقة كرموز، وتبين أن والد المجني عليهم أقدم على التخلص منهم بدافع العجز عن الإنفاق عليهم، فضلًا عما كان يتعرض له من سخرية وازدراء مستمر من المحيطين به بسبب سلوك والدتهم التي سبق وتخلص منها أيضًا في وقت سابق.

رغم قيود ترامب، إنفانتينو يكشف عن أرقام خيالية لاقتناء تذاكر مباريات مونديال 2026

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مسابقة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تلقى إقبالًا مهولًا وشغفًا لا محدودًا باقتناء تذاكر المباريات.

اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق راقية بالجيزة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن “ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته”، وذلك لمدة 10 ساعات.

الولايات المتحدة تعلن انسحابها رسميا من منظمة الصحة العالمية

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميًّا من منظمة الصحة العالمية، الخميس، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

أسوان تسجل 30 ومفاجأة في القاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

"بايت دانس" تنقل ملكية "تيك توك" إلى أمريكا وترامب يحتفل ويشكر الرئيس الصيني

أبرمت شركة "بايت دانس" الصينية مالكة تطبيق "تـيك توك"، الخميس، بشكل نهائي، صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أمريكيون الأغلبية فيها.

