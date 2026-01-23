الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة في أكثر من مسابقة على رأسهم الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية ودوري المحترفين.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد يانج أفريكانز - 6 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 1

ماميلودي صن داونز ضد الهلال السوداني - 8 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 6

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ليفانتي ضد إلتشي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد بيزا كالتشيو - 9:45 مساءً – تطبيق ستارز بلاي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

أوكسير ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً - قناة  بي إن سبورت HD 4

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

سانت باولي ضد هامبورج - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

المصرية للاتصالات ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساءً

ديروط ضد أسوان - 2:30 مساءً 

بلدية المحلة ضد بروكسي - 2:30 مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز للكرة النسائية

وادي دجلة ضد إس أي كت إف سي الرياضي  - 2:30 مساءً 

إنبي ضد الزمالك - 2:30 مساءً 

البنك الأهلي ضد الأهلي - 2:30 مساءً 

رع ضد المصري - 2:30 مساءً 

اتحاد بسيون ضد المقاولون العرب - 2:30 مساءً 

بالم هيلز ضد زد - 2:30 مساءً 

مودرن سبورت ضد الطيران - 2:30 مساءً 

بيراميدز ضد مسار - 2:30 مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

طرابزون سبور ضد قاسم باشا - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

شبيبة العمران ضد الترجي الجرجيسي - 3 مساءً

النجم الرياضي بالمتلوي ضد سليمان الرياضي - 3 مساءً

اتحاد بن قردان ضد مستقبل المرسي - 3 مساءً

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا الأهلي الأهلي ضد يانج أفريكانز يانج افريكانز صن داونز الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري الفرنسي الدوري الألماني دوري المحترفين

الجريدة الرسمية