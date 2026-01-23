ترامب يعلن توجيه "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أمر بتحريك قوة عسكرية هائلة نحو الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها "تمضي نحو إيران".

وأضاف ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه هدد إيران بضربة أمريكية إذا أجرت إعدامات للمتظاهرين، مشيرًا إلى أنها ألغت إعدامات.

وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم تبلغ نسبتها 25% على أي جهة تتعامل مع إيران، مؤكدًا أنها ستدخل حيز التنفيذ "قريبًا جدًّا".

وأمس قال مسؤولان أمريكيان، إن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ضاربة ومعدات أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن أمله في تجنب عمل عسكري جديد ضد إيران.

وبدأت السفن الحربية الأمريكية بما في ذلك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادي، الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع شديدة على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأشهر الأخيرة، وفق ما أوردته "رويترز".

وقال أحد المسؤولين إن هناك أيضًا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط. وغالبًا ما تزيد الولايات المتحدة من قوام القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في لحظات تصاعد التوترات الإقليمية، وهو أمر يشير خبراء إلى أنه يمكن أن يكون ذا طبيعة دفاعية تمامًا.

ومع ذلك، حشد الجيش الأمريكي تعزيزات كبيرة في الصيف الماضي قبل الضربة التي وجهها في يونيو ضد البرنامج النووي الإيراني، وتفاخرت الولايات المتحدة فيما بعد بالسرية التي أخفت بها نيتها توجيه ضربة.

وكان ترامب قد هدّد مرارًا بالتدخل ضد إيران بسبب قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة هناك، لكن الاحتجاجات تضاءلت في الأسبوع الماضي وخفّت حدة خطاب ترامب بشأن إيران. كما حوّل نظره إلى قضايا جيوسياسية أخرى، بما في ذلك مسعى ضم جرينلاند.

وقال ترامب، الأربعاء، إنه يأمل ألا يكون هناك عمل عسكري أمريكي آخر في إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" في دافوس بسويسرا: "ليس بإمكانهم العمل النووي"، مشيرًا إلى الضربات الجوية الأمريكية الكبرى على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025. وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".

ومرّت الآن 7 أشهر على الأقل منذ أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لآخر مرة من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتنص توجيهاتها على ضرورة إجراء هذا التحقق شهريا.

ويجب على إيران تقديم تقرير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما حدث لتلك المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة والمواد النووية التي يُعتقد أنها موجودة فيها، بما في ذلك ما يقدر بـنحو 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقارب مستوى 90% تقريبًا اللازم لصنع أسلحة. وهذه الكمية تكفي في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع 10 قنابل نووية، وفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات في إيران ستتصاعد مرة أخرى. وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول في شكل مظاهرات متواضعة في سوق (بازار طهران الكبير) بسبب الصعوبات الاقتصادية وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، إنها تحققت حتى الآن من 4519 حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات، بما في ذلك 4251 متظاهرا و197 من أفراد الأمن و35 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عاما و38 من المارة الذين تقول إنهم ليسوا متظاهرين ولا أفراد أمن.

وأمام "هرانا" 9049 حالة وفاة إضافية قيد المراجعة. وقال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن العدد المؤكد للقتلى حتى يوم الأحد زاد على 5000، من بينهم 500 من قوات الأمن.

