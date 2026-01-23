أغرب دعاية في معرض القاهرة للكتاب، غربان وهياكل عظمية تروج للكتب (صور)

18 حجم الخط

في مشهد يمزج بين عالم الواقع وخيالات الرواية، استقبلت الدورة 57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 زوارها بمفاجأة تسويقية هي الأغرب من نوعها، حيث نجحت "دار نون للنشر والتوزيع" في خطف الأنظار بعيدًا عن الطرق التقليدية للعرض، متبنيه شعارها الشهير: "نروي الحكايات وننشر المستقبل".

لم يكن الأمر مجرد لافتات ورقية أو أغلفة لامعة، بل تحول جناح العرض إلى "مسرح جريمة" أدبي يجسد أحداث رواية "على حافة الأمس" للمؤلف محمد خيري، فبين رفوف الكتب، تبرز يد مجسمة لهيكل عظمي وكأنها تحاول التشبث بعالمنا، وبجانبها غراب مرعب يتهيأ للتحليق، في إشارة بصرية ذكية للأجواء الغامضة والمثيرة التي يحملها الكتاب بين طياته.

تأتي هذه الدعاية المبتكرة لتكسر جمود المشهد الثقافي، محولةً رحلة التجول داخل قاعات العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ، إلى تجربة حية تضع القارئ في قلب أحداث العمل قبل أن يفتح الصفحة الأولى. وقد أثار هذا العرض "المخيف" تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين سارعوا لتوثيق هذه اللحظات، معتبرين أن مثل هذه الأساليب تمنح الكتاب جاذبية خاصة وتجعل من اقتناء النسخة مغامرة تستحق التجربة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

