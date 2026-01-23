الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أغرب دعاية في معرض القاهرة للكتاب، غربان وهياكل عظمية تروج للكتب (صور)

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو
18 حجم الخط

في مشهد يمزج بين عالم الواقع وخيالات الرواية، استقبلت الدورة 57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 زوارها بمفاجأة تسويقية هي الأغرب من نوعها، حيث نجحت "دار نون للنشر والتوزيع" في خطف الأنظار بعيدًا عن الطرق التقليدية للعرض، متبنيه شعارها الشهير: "نروي الحكايات وننشر المستقبل".

لم يكن الأمر مجرد لافتات ورقية أو أغلفة لامعة، بل تحول جناح العرض إلى "مسرح جريمة" أدبي يجسد أحداث رواية "على حافة الأمس" للمؤلف محمد خيري، فبين رفوف الكتب، تبرز يد مجسمة لهيكل عظمي وكأنها تحاول التشبث بعالمنا، وبجانبها غراب مرعب يتهيأ للتحليق، في إشارة بصرية ذكية للأجواء الغامضة والمثيرة التي يحملها الكتاب بين طياته.

تأتي هذه الدعاية المبتكرة لتكسر جمود المشهد الثقافي، محولةً رحلة التجول داخل قاعات العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ، إلى تجربة حية تضع القارئ في قلب أحداث العمل  قبل أن يفتح الصفحة الأولى. وقد أثار هذا العرض "المخيف" تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين سارعوا لتوثيق هذه اللحظات، معتبرين أن مثل هذه الأساليب تمنح الكتاب جاذبية خاصة وتجعل من اقتناء النسخة مغامرة تستحق التجربة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026 معرض القاهرة الدولي للكتاب دار نون للنشر والتوزيع أغرب دعاية كتب معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الذرة و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

ارتفاع النترات 2340 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بياكل وماشي بمنتهى الهدوء، أول فيديو لسفاح كرموز بعد قتل أطفاله الـ 4 في الملاحات

رائحة كريهة تكشف لغز العثور على جثة رجل متحللة في مطروح

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية