"لا ديسكوهات بعد اليوم"، سر تراجع رضا البحراوي عن قرار الاعتزال وشرط العودة (خاص)

18 حجم الخط

كشفت مصادر مقربة من المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن كواليس تراجعه عن قرار اعتزال الغناء، وهو القرار الذي صدم به جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية، عقب انتهاء مراسم عزاء والدته الراحلة، مؤكدًا حينها أن خطوته تأتي تنفيذًا لوصيتها.

جلسة الأصدقاء.. كيف تغير القرار؟

أكدت المصادر لـ “فيتو”، أن الساعات التي أعقبت تصدر البحراوي لـ "التريند" شهدت جلسات مكثفة جمعته بعدد من أصدقائه المقربين والمخلصين من داخل وخارج الوسط الفني، وهؤلاء الأصدقاء استطاعوا احتواء الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها "نجم الأغنية الشعبية" بعد فقدان والدته، وأقنعوه بأن استمراره في النجاح وتقديم فن يسعد الناس هو أكبر صدقة جارية ووفاء لاسم والدته التي كانت فخورة بنجاحه.

وبحسب المصادر، فإن البحراوي كان متمسكًا في البداية بقرار الابتعاد نهائيًا، إلا أن ضغوط المقربين منه وتذكيره بمسؤوليته تجاه فرقته الموسيقية وجمهوره العريض، جعلته يعيد النظر في قراره، لكن بشروط جديدة تتماشى مع الحالة الروحانية والدينية التي تسيطر عليه حاليًا.

"لا ديسكوهات بعد اليوم".. عهد جديد للبحراوي

المفاجأة الكبرى التي تنفرد بها "فيتو"، هي أن رضا البحراوي وضع شرطًا قاطعًا للعودة إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، حيث أعلن للمقربين منه أنه لن يغني مجددًا في "الملاهي الليلية" أو "الديسكوهات" نهائيًا.

وأوضح البحراوي لأصدقائه أن قراره بالعودة سيكون مشروطًا بنوعية الأماكن التي يظهر فيها، مفضلًا التركيز على الحفلات الجماهيرية، الخيم الرمضانية، والمناسبات الاجتماعية الراقية، والابتعاد تمامًا عن أجواء "الكباريهات" والسهر الليلي التي لا تتناسب مع المرحلة القادمة من حياته، التزامًا بعهد قطعه على نفسه أمام روح والدته.

حالة من الارتياح

وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء فرقة رضا البحراوي ومنظمي الحفلات بعد وصول أنباء تراجعه عن الاعتزال، خاصة وأنه يعد واحدًا من أهم أعمدة الغناء الشعبي في مصر حاليًا، وصاحب قاعدة جماهيرية هي الأكبر في هذا اللون الموسيقي.

ومن المتوقع أن يخرج البحراوي خلال الأيام القليلة القادمة في فيديو رسمي أو بيان عبر حساباته بـ "سوشيال ميديا" ليوضح لجمهوره تفاصيل هذه الخطوة، ويشكر كل من وقف بجانبه في محنته الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.