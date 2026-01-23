الجمعة 23 يناير 2026
ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بالبحيرة (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “المهن في الإسلام طريق العمرانِ والإيمان معًا” من المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بمحافظة البحيرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 م، تحت عنوان «المهن في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معًا».

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد وزارة الأوقاف لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية “المهن في الإسلام” والذي عقد ايام الإثنين والثلاثاء  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور مجموعة من علماء الدول العربية والإسلامية.

نص خطبة اليوم الجمعة

ونشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة والمقالات الداعمة لها عبر منصتها الرقمية عبر هذا الرابط.

الاحتفال بعيد الشرطة الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهر الدكتور اسامة الازهري الدول العربية والاسلامية

