الزمالك يختتم تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته غدا السبت، استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على إستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

 تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

خالد قمر: الزمالك لن يقف على أي لاعب ومواجهة المصري ستكون صعبة

إبراهيم صلاح: الزمالك بدأ يستعيد مستواه وهذا موقف أحمد فتوح

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

 كان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

الجريدة الرسمية