خارج الحدود

صدمة في أوروبا بعد نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن واقعة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلات خاصة بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو روته أثارت ذعرا واسعا بين السياسيين الأوروبيين. 

وأفادت الصحيفة بأن صدمة الأوروبيين من نشر هذه الرسائل كانت أعمق من رد فعلهم على تهديدات ترامب السابقة ضد الدول الأوروبية، والتي هدف من خلالها إلى الضغط عليها للحصول على تنازلات بشأن قضية جرينلاند، قبل أن يتراجع عنها لاحقا. 

انتقادات أوروبية لتصرفات ترامب

ووصف دبلوماسي أوروبي تصرفات ترامب بأنها غير مقبولة، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الحادث سيدفع القادة إلى التخلي عن استخدام تطبيقات المراسلة الفورية في تواصلهم، وقال: "الآن سيمر كل تواصل مكتوب بين القادة عبر طبقات بيروقراطية متعددة".

وأعرب دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن فقدان الثقة بين قادة أوروبا وترامب قد تنجم عنه عواقب وخيمة. 

وأشار أحد المصادر إلى أن مجرد تهديد ترامب بالسيطرة على جرينلاند بالقوة "أدخل (الحلف الأطلسي) إلى قسم العناية المركزة"، وأضاف مصدر آخر: "الثقة ذهبت ولن تعود. أشعر أن العالم قد تغيّر جذريا".

ويذكر أن ترامب كان قد نشر سابقا على حسابه في منصة "تروث سوشيال" لقطات شاشة لرسائل خاصة أرسلها إليه ماكرون وروته، وفي رسالته، اقترح ماكرون تنظيم قمة لمجموعة السبع في باريس ودعا إلى مشاركة الجانب الروسي، بينما أثنى مارك روته في رسالته على السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب.

الجريدة الرسمية