إبراهيم صلاح: الزمالك بدأ يستعيد مستواه وهذا موقف أحمد فتوح

أكد إبراهيم صلاح، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يستعد بشكل جيد لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "نحاول تجهيز جميع اللاعبين في الوقت الحالي استعدادات لمباراة المصري وهي مواجهة هامة للغاية، وبعض اللاعبين المصابين بدأوا يشاركون في التدريبات الجماعية ومن الممكن أن يكون أحمد فتوح جاهزا بعد مباراة المصري".

وأضاف: "الفريق بدأ يستعيد مستواه وأتمنى التوفيق للزمالك في المرحلة المقبلة وسأكون مع الجهاز الفني بدون أي أزمة".

وتشهد المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والمصري من المنتظر أن تأتي مثيرة وممتعة من كلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

