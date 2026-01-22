الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد قمر: الزمالك لن يقف على أي لاعب ومواجهة المصري ستكون صعبة

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

أكد خالد قمر، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق الأبيض والمصري ستكون صعبة للغاية وذلك في المواجهة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وقال قمر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أي لاعب متواجد في الزمالك يستطيع اللعب بقوة وقميص الفريق شرف لأي لاعب وأتمنى تحقيق الفوز في مباراة المصري المقبلة من أجل صدارة المجموعة".

وأضاف: "نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب، وأتمنى استعادة الثقة للاعبين والجهاز الفني، ويجب دعم ومساندة معتمد جمال خلال الفترة المقبلة".

وتشهد المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم  مواجهة مصرية خالصة  بين الزمالك والمصري من المنتظر أن تأتي مثيرة وممتعة من كلا الفريقين.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

 

وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد قمر الزمالك المصري الكونفدرالية قناة نادي الزمالك معتمد جمال

مواد متعلقة

تقاضى مستحقاته من رجل أعمال، الزمالك ينفي أحقية زيزو في 85 مليون جنيه

تفاصيل مران الزمالك اليوم، فقرة بدنية وخططية وتأهيل عبد الله السعيد

ربنا كرمني بيكم، ناصر ماهر يودع الزمالك وجمهوره برسالة مؤثرة

صراع الكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

عاهل المغرب يغلق باب الفتنة، بيان من الملك محمد السادس حول أحداث أمم أفريقيا

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها؟ أزهري يعلن مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية