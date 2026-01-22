خالد قمر: الزمالك لن يقف على أي لاعب ومواجهة المصري ستكون صعبة

18 حجم الخط

أكد خالد قمر، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق الأبيض والمصري ستكون صعبة للغاية وذلك في المواجهة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وقال قمر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أي لاعب متواجد في الزمالك يستطيع اللعب بقوة وقميص الفريق شرف لأي لاعب وأتمنى تحقيق الفوز في مباراة المصري المقبلة من أجل صدارة المجموعة".

وأضاف: "نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب، وأتمنى استعادة الثقة للاعبين والجهاز الفني، ويجب دعم ومساندة معتمد جمال خلال الفترة المقبلة".

وتشهد المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والمصري من المنتظر أن تأتي مثيرة وممتعة من كلا الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل لقاء المصري:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- كايزر نقطة وحيدة.

4- زيسكو يونايتد دون نقاط.

