الجمعة 11 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل فطائر السبانخ الصحية واللذيذة

فطائر السبانخ، فيتو
فطائر السبانخ، فيتو

طريقة عمل فطائر السبانخ، الفطائر من المعجنات الشهيرة التى تقدم كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء ويمكن تحضيرها بطرق وأشكال وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل فطائر السبانخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل فطائر السبانخ.

 

مكونات عمل فطائر السبانخ:

للعجينة:

2 كوب دقيق قمح كامل (يمكن استخدام دقيق الشوفان كخيار صحي إضافي)

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3/4 كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

للحشوة:

2 كوب سبانخ مفرومة (طازجة أو مجمدة ومصفاة جيدًا)

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة سماق (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

1/2 كوب جبنة بيضاء قليلة الدسم (اختياري)

 

طريقة عمل فطائر السبانخ:

  • لتحضير العجينة، في وعاء كبير، اخلطي الخميرة مع السكر والماء واتركيها 5 دقائق حتى تتفاعل.
  • أضيفي الدقيق، الملح، وزيت الزيتون وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
  • لتحضير الحشوة، سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
  • أضيفي السبانخ وقلبيها حتى تذبل تمامًا ويتبخر الماء منها.
  • أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون، الملح، الفلفل، السماق، والجبنة (إذا استخدمت).
  • اتركي الحشوة تبرد قبل الاستخدام.
  • ثم قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة، وافردي كل واحدة على شكل دائرة.
  • ضعي ملعقة من الحشوة في المنتصف واغلقيها على شكل مثلث أو نصف دائرة.
  • ضعي الفطائر في صينية مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.
  • اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تتحمر.
  • يمكنك استخدام الشوفان المطحون بدلًا من بعض كمية الدقيق.
  • لتقليل السعرات، امتنعي عن استخدام الجبنة أو اختاري نوعًا قليل الدسم.
  • يمكن دهن وجه الفطائر بالقليل من حليب اللوز أو زيت الزيتون قبل الخبز لإعطاء لمعة جميلة.
فطائر السبانخ 
فطائر السبانخ 

ولعمل الميني بيتزا

مكونات عمل ميني بيتزا

عجينة بيتزا

صلصة بيتزا

طماطم

زيتون

جبن مودزاريلا

طريقة عمل ميني بيتزا: 

  • تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق.
  • تقطع بواسطة قاطعة دائرة.
  • ثم تنقل القطع لصينية الخبز المدهونة زيت.
  • تدهن بصلصة البيتزا.
  • ثم تغطى بالجبن والطماطم والزيتون.
  • تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.
  • ثم تخرج وتقدم باردة او ساخنة.
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